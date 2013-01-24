Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Aluminium Collection

Толкатель

CP9164
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося толкателя для замены имеющегося толкателя для замены имеющегося толкателя
    -{discount-value}

    Aluminium Collection Толкатель

    CP9164
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося толкателя

    Толкатель — это трубка в верхней части крышки вашего кухонного комбайна, через которую ингредиенты загружаются в прибор. Легко снять, легко очистить! Узнать обо всех преимуществах

    Aluminium Collection Толкатель

    для замены имеющегося толкателя

    Толкатель — это трубка в верхней части крышки вашего кухонного комбайна, через которую ингредиенты загружаются в прибор. Легко снять, легко очистить! Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося толкателя

    Толкатель — это трубка в верхней части крышки вашего кухонного комбайна, через которую ингредиенты загружаются в прибор. Легко снять, легко очистить! Узнать обо всех преимуществах

    Aluminium Collection Толкатель

    для замены имеющегося толкателя

    Толкатель — это трубка в верхней части крышки вашего кухонного комбайна, через которую ингредиенты загружаются в прибор. Легко снять, легко очистить! Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося толкателя

    Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

    • Пластик

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1861/00
      • HR1861/01
      • HR1861/03

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии