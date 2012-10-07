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    Viva Collection Крышка для чаши

    CP9379/01

    для замены имеющейся крышки

    Это запасная деталь для вашей мультирезки

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    Viva Collection Крышка для чаши

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    для замены имеющейся крышки

    • Прозрачный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80
    Badge-D2C

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