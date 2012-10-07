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Viva Collection

Крышка для чаши

CP9379
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    Viva Collection Крышка для чаши

    CP9379

    для замены имеющейся крышки

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Крышка для чаши

    для замены имеющейся крышки

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющейся крышки

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Крышка для чаши

    для замены имеющейся крышки

    Это запасная деталь для вашей мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющейся крышки

    • Прозрачный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Запасной компонент

      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80

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