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Philips Avent

Клапан чашки для питья

CP9884
  • Сменный клапан чашки для питья Сменный клапан чашки для питья Сменный клапан чашки для питья
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    Philips Avent Клапан чашки для питья

    CP9884

    Сменный клапан чашки для питья

    Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан чашки для питья

    Сменный клапан чашки для питья

    Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный клапан чашки для питья

    Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Клапан чашки для питья

    Сменный клапан чашки для питья

    Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Сменный клапан чашки для питья

      Проверьте совместимость ниже

      • Чашка для питья
      • Белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Подходят для щеток FlexCare и HealthyWhite

      Подходят для щеток FlexCare и HealthyWhite

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF551
        • SCF553

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF252
        • SCF751
        • SCF753
        • SCF755
        • SCF802
        • SCF803
        • SCF804

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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