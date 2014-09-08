Сменный клапан чашки для питья
Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный клапан чашки для питья
Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах
Сменный клапан чашки для питья
Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный клапан чашки для питья
Клапан является компонентом крышки чашки для питья Philips Avent. В случае утери или повреждения замените его на новый для поддержания функциональности изделия. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Подходят для щеток FlexCare и HealthyWhite
Сменная деталь
Запасные части
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.