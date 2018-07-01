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  • Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить

    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF751/05

    Удобно пить, трудно пролить

    Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкий носик и ручки позволяют малышу пить без труда. Просто для ребенка, удобно для вас.

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    Philips Avent Чашка с носиком

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    Удобно пить, трудно пролить

    Простой переход от бутылочки к чашке

    • Чашка-непроливайка
    • 200 мл
    • 6 мес.+
    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

    Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

    Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша. Используйте тренировочную чашку серии Natural только с сосками серии Natural.

    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

    Благодаря защитному колпачку чашка будет чистой даже в дороге

    Защитный гигиеничный колпачок всегда сохраняет носик в чистоте — как дома, так и на прогулке.

    Не протекает! Подтверждено мамами.

    Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

    • Аксессуары

      Сменная деталь
      Сменный носик SCF252

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,1  кг
      Размеры F-box
      178 x 125 x 90  миллиметра
      Количество F-box в A-box
      6  шт.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Материал

      Чашка с носиком
      • полипропилен
      • Тетрафенилэтилен

    • В комплект входят:

      Мягкий носик
      1  шт.
      Защелкивающийся защитный колпачок
      1  шт.
      Ручка
      1  шт.
      Клапан
      1  шт.
      Чашка (200 мл)
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      6 месяцев +

    Badge-D2C

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