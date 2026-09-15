Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

Переход к самостоятельному питью — важный шаг в жизни малыша. Мы стараемся сделать переход от грудного вскармливания или бутылочки к чашке максимально простым и комфортным для ребенка. В сотрудничестве с профессиональными врачами мы создаем бутылочки и чашки, которые развивают моторику и навыки питья ребенка. При этом абсолютно неважно, чем пользуется малыш — соской, мягким или жестким носиком, трубочкой или обычной чашкой — мы учли все потребности развития ребенка. Все продукты для питья также отличаются высочайшим качеством и, разумеется, изготовлены без использования бисфенола-А.