SCF753/07
Удобно пить, трудно пролить
Новая чашка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкие нескользящие ручки идеально подходят для малыша, а твердый носик устойчив к укусам. Просто для ребенка, удобно для вас.Узнать обо всех преимуществах
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Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша. Используйте тренировочную чашку серии Natural только с сосками серии Natural.
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Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.
Защитный гигиеничный колпачок всегда сохраняет носик в чистоте — как дома, так и на прогулке.
Вес и габариты
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Этапы взросления
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