SCF802/01
Защита от проливания — легко и чисто
Чашка Philips Avent с мягким носиком обладает уникальным клапаном, предотвращающим проливание. Мамы в восторге! Нескользящий материал и эргономичная форма отлично подходят для маленьких ручек. Ваш малыш с уверенностью сделает свои первые шаги на пути к самостоятельному питью.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Что может быть лучше настоящего приключения? Однако даже в путешествии малышу нужна удобная чашка. Уникальный клапан пропускает жидкость только во время питья, так что маме больше не нужно беспокоиться об испачканных вещах. Поверьте — 91% мам подтверждает, что из этой чашки действительно сложно что-то пролить*.
Малышам нужен носик, который не только не будет раздражать десны, но и выдержит покусывание прорезающимися зубками. Носик чашки My Grippy — идеальный выбор благодаря мягкому, но прочному материалу.
Благодаря удобной форме чашки ваш малыш сможет уверенно и самостоятельно пить свои напитки. Текстурированная поверхность не позволит чашке выскользнуть из маленьких ручек.
Чашка Philips Avent с мягким носиком состоит всего из нескольких элементов, поэтому ее очень легко собрать. Защитный колпачок закрывает носик. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.
Как и все наши поильники, эта чашка с носиком сделана без использования бисфенола-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Переход к самостоятельному питью — важный шаг в жизни малыша. Мы стараемся сделать переход от грудного вскармливания или бутылочки к чашке максимально простым и комфортным для ребенка. В сотрудничестве с профессиональными врачами мы создаем бутылочки и чашки, которые развивают моторику и навыки питья ребенка. При этом абсолютно неважно, чем пользуется малыш — соской, мягким или жестким носиком, трубочкой или обычной чашкой — мы учли все потребности развития ребенка. Все продукты для питья также отличаются высочайшим качеством и, разумеется, изготовлены без использования бисфенола-А.
Размер чашки
Сменные детали
Особенности
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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