SCF252/05
Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками
Прочный носик Philips Avent Soft превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья.Узнать обо всех преимуществах
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Больше никаких проблем! Наш новый запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья.
Носик расположен под углом, чтобы ребенку было проще научиться пить из чашки.
Носик сделан без использования бисфенола-А.
Носики совместимы с бутылочками серий Natural и Classic+ (кроме стеклянных бутылочек), а также со всеми чашками (кроме чашек с носиками Grown-Up и Easy Sippy). Создайте идеальную чашку, подходящую под привычки вашего малыша.
Малышам нужен носик, который не только не будет раздражать десны, но и выдержит покусывание прорезающимися зубками. Носик чашки My Grippy — идеальный выбор благодаря мягкому, но прочному материалу.
Особенности
Страна изготовления
Что входит в комплект поставки
Этапы взросления
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