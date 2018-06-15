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  • Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Philips Avent Мягкие устойчивые к укусам носики

    SCF252/05

    Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Прочный носик Philips Avent Soft превосходно подходит для малышей с прорезывающимися зубками. Запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья.

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    Philips Avent Мягкие устойчивые к укусам носики

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    Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Носик с защитой от проливания

    • Замена
    • Мягкие устойчивые к укусам носики
    • 6 мес.+/9 мес.+
    Клапан с защитой от проливания

    Клапан с защитой от проливания

    Больше никаких проблем! Наш новый запатентованный клапан пропускает жидкость только во время питья.

    Расположенный под углом носик для удобного питья

    Расположенный под углом носик для удобного питья

    Носик расположен под углом, чтобы ребенку было проще научиться пить из чашки.

    Без бисфенола-А

    Без бисфенола-А

    Носик сделан без использования бисфенола-А.

    Сочетайте с другой продукцией

    Сочетайте с другой продукцией

    Носики совместимы с бутылочками серий Natural и Classic+ (кроме стеклянных бутылочек), а также со всеми чашками (кроме чашек с носиками Grown-Up и Easy Sippy). Создайте идеальную чашку, подходящую под привычки вашего малыша.

    Мягкий устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Мягкий устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

    Малышам нужен носик, который не только не будет раздражать десны, но и выдержит покусывание прорезающимися зубками. Носик чашки My Grippy — идеальный выбор благодаря мягкому, но прочному материалу.

    • Особенности

      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Мягкий устойчивый к укусам носик
      2  шт.

    • Этапы взросления

      Этап взросления
      6 мес.+/9 мес.+

    Badge-D2C

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