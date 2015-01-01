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  • Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить

    Philips Avent Мягкие носики

    SCF252

    Удобно пить, трудно пролить

    Мягкие носики Philips Avent специально разработаны для нежных десен малыша и становятся отличными помощниками на этапе перехода от груди или бутылочки к чашке. Непротекающий клапан (ожидается патент) в конструкции носика удобно использовать в чашках-непроливайках.

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    Philips Avent Мягкие носики

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    Удобно пить, трудно пролить

    • Чашка-непроливайка
    • 6 мес.+
    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

    Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

    Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    Не протекает! Подтверждено мамами.

    Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

    • Вес и габариты

      Количество F-box в A-box
      6  шт.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Мягкий носик
      2  шт.
      Клапан
      2  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      6 месяцев +

    Badge-D2C

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