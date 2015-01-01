SCF252
Удобно пить, трудно пролить
Мягкие носики Philips Avent специально разработаны для нежных десен малыша и становятся отличными помощниками на этапе перехода от груди или бутылочки к чашке. Непротекающий клапан (ожидается патент) в конструкции носика удобно использовать в чашках-непроливайках.Узнать обо всех преимуществах
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Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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