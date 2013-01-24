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Гребень для бороды

CRP308/01
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  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Гребень для бороды

    CRP308/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Гребень для бороды

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь триммера для бороды

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      • Для QT4085

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        QT4085
        Подходит для:
        T980

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