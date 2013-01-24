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Для подключения молокоотсоса к сети
Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь