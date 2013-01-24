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ISIS

Адаптер-штекер

CRP401
Общая оценка / 5
  • Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети
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    ISIS Адаптер-штекер

    CRP401
    Общая оценка / 5

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS Адаптер-штекер

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах

    ISIS Адаптер-штекер

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот сетевой адаптер позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. Соответствующая вилка позволит использовать его во всех странах Европы, Аргентине, Корее, Китае и Австралии. Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения молокоотсоса к сети

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    • молокоотсос
    • Европа

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • SCF292/01
      • SCF292/13
      • SCF292/15
      • SCF292/31
      • SCF302/01
      • SCF302/13
      • SCF302/60
      • SCF312/01
      • SCF312/13
      • SCF312/60

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