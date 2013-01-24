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Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь