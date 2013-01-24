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Philips Avent ISIS

Адаптер питания для молокоотсоса

CRP402
Avent
Avent
  • Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети Для подключения молокоотсоса к сети
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    Philips Avent ISIS Адаптер питания для молокоотсоса

    CRP402

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).

    Philips Avent ISIS Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).

    Philips Avent ISIS Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети

    Этот адаптер питания UNO позволяет подключать молокоотсос к электросети. Адаптер совместим с определенными вилками (CRP401/01 для стандарта ЕС или CRP400/01 для стандарта Великобритании).

    Для подключения молокоотсоса к сети

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • SCF302/60
      • SCF292/31
      • SCF312/60
      • SCF312/01
      • SCF292/13
      • SCF302/01
      • SCF292/01
      • SCF312/13
      • SCF292/15
      • SCF302/13

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