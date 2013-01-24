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Коаксиальная автомобильная АС

CSP515/00
  • Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля
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    Коаксиальная автомобильная АС

    CSP515/00

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP515 от Philips. Эти двухполосные АС 13 см с пиковой мощностью 180 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальная автомобильная АС

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP515 от Philips. Эти двухполосные АС 13 см с пиковой мощностью 180 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP515 от Philips. Эти двухполосные АС 13 см с пиковой мощностью 180 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Коаксиальная автомобильная АС

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP515 от Philips. Эти двухполосные АС 13 см с пиковой мощностью 180 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах

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      Акустическая система для автомобиля

      с двухполосной конструкцией для чистого стереозвука

      • 12,7 см (5")
      • Двухполосная
      • Пиковая мощность 180 Вт
      Легкий полипропиленовый конус для чистой передачи звука

      Легкий полипропиленовый конус для чистой передачи звука

      Диафрагма внутри динамика расположена на верхней части звуково катушки, что позволяет создавать форму сигнала сразу при получении входного сигнала. Она преобразует волну сигнала в звуковую волну. Полипропилен является одним из самых легких из когда-либо производимых пластиков и идеально подходит для изготовления диафрагмы динамиков благодаря своему весу, надежности, прочности и устойчивости к воздействию высоких температур. Такие пропиленовые конусы обеспечивают воспроизведение музыки с высоким качеством, реагируя даже на незначительные звуковые сигналы и создавая чистое и реалистичное звучание.

      Тканевая обшивка для максимальной звуковой детализации

      Тканевая обшивка для максимальной звуковой детализации

      Высокочувствительная ткань соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, тканевая конструкция возвращает конус обратно, что позволяет принимать следующий звуковой сигнал. Таким образом, НЧ-динамик принимает каждый сигнал с минимальным искажением, обеспечивая чистое и ровное звучание независимо от уровня громкости прослушиваемой музыки.

      ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

      ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

      ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты , находясь на любом сидении автомобиля.

      Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

      Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

      Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.

      Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений

      Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений

      Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.

      Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

      Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.

      Идеально подходит для любых мест под АС (13 см)

      Идеально подходит для любых мест под АС (13 см).

      Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

      Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

      Прочный полипропиленовый конус для надежной работы в любых условиях

      Благодаря возможности использования при различных погодных условиях полипропилен отлично подходит для изготовления диафрагм конусов динамиков. Когда на улице влажно, вес конуса может увеличиться; при этом чувствительность снижается. Когда на улице жарко, конус (или только его часть) может расшириться. В обоих случаях звук становится искаженным. Независимо от погодных условий, данные факторы не влияют на прочную конструкцию конических динамиков из пропилена, и динамики всегда обеспечивают чистое и реалистичное звучание.

      Технические характеристики

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        35 Вт
        Пиковая музыкальная мощность
        180 Вт
        Диапазон частот
        45-30 к  Гц
        Сопротивление
        4 Ом

      • Громкоговорители

        Тип АС
        Коаксиальная АС
        Количество полос
        Двухполосная
        Размер АС
        13 см (5,25")
        Количество динамиков
        2

      • НЧ-динамик

        Диафрагма
        Конус
        Материал диафрагмы
        Полипропилен
        Подвес динамика
        Ткань
        Звуковая катушка
        Одинарная
        Материал звуковой катушки
        Медь
        Магнит
        Ферритовый
        Демпфер
        Conex

      • ВЧ-динамик

        Размер
        38 мм (1-1/2")
        Диафрагма
        Купол
        Материал диафрагмы
        PEI
        Магнит
        Неодимовый

      • Аксессуары

        Решетка АС
        С металлической сеткой
        Краткое руководство
        Английский, испанский, португальский, русский
        Кабели
        Провода АС

      • Размеры

        Глубина продукта
        159  мм
        Высота продукта
        67  мм
        Ширина продукта
        159  мм
        Монтажная глубина
        47 мм
        Выступ ВЧ-динамика
        4 мм

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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