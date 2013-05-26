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  • Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля

    Коаксиальная автомобильная АС

    CSP6911/00

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP6911 от Philips. Эти трехполосные АС 16x24 см с пиковой мощностью 300 Вт оснащены овальным полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким естественным звуком и глубокими басами.

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    Коаксиальная автомобильная АС

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    Акустическая система для автомобиля

    с трехполосной конструкцией для четкого стереозвучания

    • 6 x 9"
    • Трехполосная
    • Пиковая мощность 300 Вт
    ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

    ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов

    ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты , находясь на любом сидении автомобиля.

    Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

    Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

    Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.

    Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики

    Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики

    Высокочувствительный бутилкаучук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутилкаучука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.

    Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений

    Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений

    Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.

    Овальный полипропиленовый конус для богатого и насыщенного усиления басов

    Овальный полипропиленовый конус для богатого и насыщенного усиления басов

    Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

    Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.

    Идеально подходит для любых мест под АС (16x24 см)

    Идеально подходит для любых мест под АС (16x24 см).

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Прочный полипропиленовый конус для надежной работы в любых условиях

    Благодаря возможности использования при различных погодных условиях полипропилен отлично подходит для изготовления диафрагм конусов динамиков. Когда на улице влажно, вес конуса может увеличиться; при этом чувствительность снижается. Когда на улице жарко, конус (или только его часть) может расшириться. В обоих случаях звук становится искаженным. Независимо от погодных условий, данные факторы не влияют на прочную конструкцию конических динамиков из пропилена, и динамики всегда обеспечивают чистое и реалистичное звучание.

    • Звук

      Диапазон частот
      28-32 к  Гц
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      50 Вт
      Сопротивление
      4 Ом
      Пиковая музыкальная мощность
      300 Вт

    • Громкоговорители

      Количество полос
      Трехполосная
      Количество динамиков
      2
      Размер АС
      16x24 см (6x9")
      Тип АС
      Коаксиальная АС

    • Аксессуары

      Кабели
      Провода АС
      Краткое руководство пользователя
      Английский, испанский, португальский, русский
      Решетка АС
      С металлической сеткой

    • Размеры

      Глубина продукта
      192  миллиметра
      Монтажная глубина
      77,5 мм
      Выступ ВЧ-динамика
      17 мм
      Ширина продукта
      263  миллиметра
      Высота продукта
      104  миллиметра

    • НЧ-динамик

      Магнит
      Ферритовый
      Подвес динамика
      Резина
      Звуковая катушка
      Одинарная
      Диафрагма
      Конус
      Материал диафрагмы
      Полипропилен
      Материал звуковой катушки
      Медь
      Демпфер
      Conex

    • ВЧ-динамик

      Магнит
      Неодимовый
      Диафрагма
      Купол
      Материал диафрагмы
      PEI
      Размер
      15 мм (3/5")

    • СЧ-динамик

      Магнит
      Неодимовый
      Диафрагма
      Конус
      Материал диафрагмы
      Бумага
      Размер
      54 мм (2-1/8")

    Badge-D2C

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