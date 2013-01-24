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Performer

Выходной фильтр для пылесоса

FC6034
Общая оценка / 5
  • Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса
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    Performer Выходной фильтр для пылесоса

    FC6034
    Общая оценка / 5

    Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса

    Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Выходной фильтр для пылесоса

    Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса

    Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса

    Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Performer Выходной фильтр для пылесоса

    Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса

    Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса

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      • Фильтр HEPA 13

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • FC8400 - FC8499
        • 8138X
        • 8140XL
        • HQ4807
        • HQ4819
        • HQ4821
        • HQ4822
        • HQ4826
        • HQ4830
        • HQ4845
        • HQ4846
        • HQ4847
        • HQ4850
        • HQ4851
        • HQ4856
        • HQ4861
        • PET721C/12
        • FC8396/01
        • FC8400/01
        • FC8402/01
        • FC8404/01
        • FC8406/01
        • FC8408/01
        • FC8408/02
        • FC8410/01
        • FC8412/01
        • FC8421/02
        • FC8422/01
        • FC8424/02
        • FC8425/02
        • FC8426/02
        • FC8426/03
        • FC8428/02
        • FC8429/02
        • FC8430/02
        • FC8432/01
        • FC8433/02
        • FC8433/03
        • FC8434/02
        • FC8436/02
        • FC8436/03
        • FC8437/02
        • FC8438/02
        • FC8439/02
        • FC8440/01
        • FC8442/01
        • FC8445/01
        • FC9150/09
        • HR8900/17

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