Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса
Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса
Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах
Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса
Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает воздух, выдуваемый из пылесоса
Используйте на своем пылесосе фильтр HEPA, чтобы воздух в доме оставался чистым. Фильтр улавливает не менее 99 процентов микроскопических насекомых. Это особенно важно для людей, страдающих респираторными формами аллергии. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь