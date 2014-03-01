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  • МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее* МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее* МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

    HC5440/15

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий блок, лезвия из нержавеющей стали и регулируемый гребень — все, что нужно для быстрой и точной стрижки снова и снова.

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    Hairclipper series 5000 Машинка для стрижки волос

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    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС 5000 — стрижка в два раза быстрее*

    с технологией DualCut для более быстрой и ровной стрижки

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 24 установки длины
    • 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
    Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

    Двойной режущий блок с двойной заточкой и уменьшенным трением

    Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.*

    Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

    Самозатачивающиеся лезвия из стали долго остаются острыми

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

    24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

    24 установки длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

    Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

    8 часов зарядки — 75 минут автономной работы

    8 часов зарядки — 75 минут автономной работы

    Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 75 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Просто снимите головку, чтобы освободить и очистить лезвия.

    2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

    2 года гарантии и 3 года дополнительно при регистрации продукта на сайте

    Все наши продукты по уходу для мужчин созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов. Зарегистрируйте машинку для стрижки волос на веб-сайте www.philips.com/5years и получите 5-летнюю гарантию для любой страны: 3 дополнительных года к стандартной 2-летней гарантии Philips.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Устройство не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

    • Система питания

      Время зарядки
      8  часов
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      При работе
      От сети и от аккумулятора
      Время работы
      75 минут

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      • Да
      • 3 дополнительных года после регистрации

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      24
      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 23  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 1  миллиметра

    • Удобство использования

      Очистка
      Моющиеся лезвия
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется

    Badge-D2C

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