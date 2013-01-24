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Внутренний поддон для капель

HD5217
  • Для сбора остатков воды Для сбора остатков воды Для сбора остатков воды
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    Внутренний поддон для капель

    HD5217

    Для сбора остатков воды

    Черный поддон для остатков воды расположен под варочной группой в вашей кофемашине Exprelia. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Внутренний поддон для капель

    Для сбора остатков воды

    Черный поддон для остатков воды расположен под варочной группой в вашей кофемашине Exprelia. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Для сбора остатков воды

    Черный поддон для остатков воды расположен под варочной группой в вашей кофемашине Exprelia. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Внутренний поддон для капель

    Для сбора остатков воды

    Черный поддон для остатков воды расположен под варочной группой в вашей кофемашине Exprelia. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Для сбора остатков воды

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Exprelia

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 10003287
      • 10003521
      • 10003524
      • 10003522
      • 10003525
      • 10003523
      • 10003526
      • 10003578
      • 10003579
      • 10003738
      • 10003739
      • 10003760
      • 10003761
      • 10003808
      • 10003878
      Подходит для кофемашин
      • HD8851/01
      • HD8852/01
      • HD8852/09
      • HD8855/01
      • HD8855/09
      • HD8856/01
      • HD8856/02
      • HD8857/01
      • HD8857/09
      • HD8858/01
      • HD8859/01

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