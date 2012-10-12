Ключевые слова для поиска

  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Saeco Exprelia Evo Автоматическая кофемашина

    HD8855/09

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Exprelia Evo Автоматическая кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Восхитительное качество молочной пенки

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      11  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Бойлеры
      2

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      245x360x420  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Емкость контейнера для отходов
      11  servings
      Вес изделия
      13,4  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      245 x 360 x 420  mm
      Объем резервуара для воды
      1.6  l
      Объем кувшина для молока
      0.5  l

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Автоматическая очистка кувшина
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка количества молочной пены
      • Регулировка уровня крепости кофе
      Настройки помола
      8
      Удобное и простое использование
      • Съемный резервуар для воды
      • Съемный носик
      • Автоматическое отключение
      • Съемный поддон для капель
      • Автоматический переход в режим ожидания
      Запрограммированные напитки
      7
      Настройки температуры
      3
      Особые функции
      • Регулятор количества кофейной пены
      • Предварительное заваривание
      • Приготовление молотого кофе
      • Встроенный молочный кувшин
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Тип дисплея
      OLED
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1400  W

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.