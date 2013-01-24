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Saeco Exprelia Evo

Автоматическая кофемашина

HD8855/09
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой. Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
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    Saeco Exprelia Evo Автоматическая кофемашина

    HD8855/09
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco Exprelia Evo Автоматическая кофемашина

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco Exprelia Evo Автоматическая кофемашина

    Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

    Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.

      Восхитительное качество молочной пенки

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Давление насоса
        15 бар
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        11  порций
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
        Бойлеры
        2
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Вместительный резервуар для воды
        1,5  л

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1400  Вт

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Запрограммированные напитки
        7
        Настройки крепости кофе
        3
        Настройки температуры
        3
        Настройки помола
        8
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Тип дисплея
        OLED
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Встроенный молочный кувшин
        • Предварительное заваривание
        • Приготовление молотого кофе
        • Регулятор количества кофейной пены
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка объема кофе
        • Регулировка количества молочной пены
        Удобное и простое использование
        • Съемный резервуар для воды
        • Съемный носик
        • Съемный поддон для капель
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Автоматическое отключение
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Съемная варочная группа
        • Автоматическая очистка кувшина
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Италия

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        13,4  кг
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        245 x 360 x 420  миллиметра

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