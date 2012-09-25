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  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе Идеальный эспрессо и другие виды кофе Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Saeco Energica Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    HD8852/09

    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком.

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    Saeco Energica Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    удобство приготовления простым нажатием кнопки

    • Встроенный кувшин для молока и капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

    Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

    Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Разные рецепты

      Вариации с молоком
      • Интегрированная автоматическая система подачи молока
      • Регулятор количества молока
      • Съемный кувшин для молока

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Цельные кофейные зерна
      • Молотый кофе
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Италии
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      245 x 360 x 420  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Вес
      13,4  kg
      Емкость контейнера для отходов
      11  servings
      Вес продукта
      13,4  kg
      Объем резервуара для воды
      1,5  l
      Объем кувшина для молока
      0,5  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Специальное отверстие для молотого кофе
      • Фронтальный доступ ко всем элементам
      • Моментальный пар (2 бойлера)
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
      • Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Функция автоматического перехода в режим ожидания
      Да

    Badge-D2C

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