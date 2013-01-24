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Saeco Energica

Автоматическая кофемашина

HD8852/09
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе Идеальный эспрессо и другие виды кофе Идеальный эспрессо и другие виды кофе
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    Saeco Energica Автоматическая кофемашина

    HD8852/09
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Energica Автоматическая кофемашина

    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Saeco Energica Автоматическая кофемашина

    Идеальный эспрессо и другие виды кофе

    Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный эспрессо и другие виды кофе

      удобство приготовления простым нажатием кнопки

      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой эспрессо-кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для кофе с мягким вкусом.

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Сохраните параметры вашего любимого напитка

      Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

      Автоматическая двойная очистка для гигиеничного взбивания молока

      Для непревзойденной гигиеничности эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена полностью автоматической системой двойной очистки кувшина для молока, которая состоит из двух независимых циклов очищения паром. Кувшин быстро очищается после каждого применения, чтобы каждый новый напиток радовал вас свежестью молока.

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

      Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

      Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

      Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

      Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)
        Поддерживаемые виды кофе
        • Молотый кофе
        • Цельные кофейные зерна
        Страна изготовления
        • Сделано в Италии
        • Разработано в Италии
        Съемная варочная группа
        Да
        Питание
        1400  Вт
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        80  см

      • Забота об окружающей среде

        Функция автоматического перехода в режим ожидания
        Да

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Для различных напитков

        Вариации с молоком
        • Интегрированная автоматическая система подачи молока
        • Регулятор количества молока
        • Съемный кувшин для молока

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
        • Цикл удаления накипи
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Специальное отверстие для молотого кофе
        • Фронтальный доступ ко всем элементам
        • Моментальный пар (2 бойлера)
        • Съемная варочная группа
        • Съемный резервуар для воды

      • Вес и габариты

        Вес продукта
        13,4  кг
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        245 x 360 x 420  миллиметра
        Емкость для зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        11  порций
        Объем кувшина для молока
        0,5  Д
        Объем резервуара для воды
        1,5  Д

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