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Крышка поддона для капель

HD5223
  • Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины
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    Крышка поддона для капель

    HD5223

    Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины

    Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах

    Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Exprelia

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8852/01
      • HD8852/09
      • HD8855/01
      • HD8855/09
      • HD8856/01
      • HD8856/02
      • HD8857/01
      • HD8857/09
      • HD8858/01
      • HD8859/01

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