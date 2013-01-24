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Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетка поддона для капель эспрессо-кофемашины
Эта решетка из нержавеющей стали закрывает поддон для капель в эспрессо-кофемашине Exprelia и служит подставкой для чашек, устанавливаемых под носик. Легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь