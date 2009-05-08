Стойкая укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
Стойкая укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Вес и размеры F-box
Технические характеристики
Поддон
Вес и размеры A-box
Логистические данные
Возможность обслуживания
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