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SalonStraight Ceramic

Выпрямитель

HP4642/00
Общая оценка / 5
  • Стойкая укладка Стойкая укладка Стойкая укладка
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    SalonStraight Ceramic Выпрямитель

    HP4642/00
    Общая оценка / 5

    Стойкая укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Ceramic Выпрямитель

    Стойкая укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Стойкая укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Ceramic Выпрямитель

    Стойкая укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Стойкая укладка

      SalonStraight Ceramic

      • 200 °C
      • Керамика
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Термоизолированный наконечник для простого и безопасного использования

      Термоизолированный наконечник для простого и безопасного использования

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Температура укладки 200 °C для профессиональных результатов

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

      Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        310 (Д) x 30 (Ш) x 13 (В)  мм
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        461,6  г
        Размеры F-box
        320 x 80 x 150 (В)  мм
        Объем F-box
        3840  см³
        Вес F-box [включая устройство]
        734  г

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Тип нагревателя
        PTC
        Цвет/отделка
        Черный с пластинами с керамическим покрытием теплого золотого цвета
        Материал корпуса
        ПЭТ
        Длина шнура
        1,8  м

      • Поддон

        Габариты поддона
        1200 x 800  мм
        Количество поддонов
        288  шт.
        Количество уровней
        6
        Количество A-boxes в уровне
        6

      • Вес и размеры A-box

        Размеры A-box
        340 x 335 x 324 (В)  мм
        Объем A-box
        36903,6  см³
        Вес A-Box
        6472  г
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Логистические данные

        Код CTV
        8844-642-00
        EAN
        Подходящие модели смотрите в электронном каталоге
        Страна изготовления
        Китай

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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