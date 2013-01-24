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SalonStraight Initial

Выпрямитель

HP4643
Общая оценка / 5
  • Создание прямых причесок на Ваш вкус Создание прямых причесок на Ваш вкус Создание прямых причесок на Ваш вкус
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    SalonStraight Initial Выпрямитель

    HP4643
    Общая оценка / 5

    Создание прямых причесок на Ваш вкус

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Initial Выпрямитель

    Создание прямых причесок на Ваш вкус

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.

    Создание прямых причесок на Ваш вкус

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Initial Выпрямитель

    Создание прямых причесок на Ваш вкус

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.

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      SalonStraight Initial

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      Встроенные зубцы помогают распределить волосы по пластинам более равномерно.

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220-240~  В

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