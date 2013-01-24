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Создание прямых причесок на Ваш вкус
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание прямых причесок на Ваш вкус
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.
Создание прямых причесок на Ваш вкус
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создание прямых причесок на Ваш вкус
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Ceramic нагревается до температуры профессиональной укладки — 200 °C и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными после каждой укладки, как после посещения салона красоты.
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Встроенные зубцы помогают распределить волосы по пластинам более равномерно.
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.