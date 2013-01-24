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SalonStraight Want2Move

Выпрямитель

HP4646/00
Общая оценка / 5
  • Профессиональный прибор для поездок Профессиональный прибор для поездок Профессиональный прибор для поездок
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    SalonStraight Want2Move Выпрямитель

    HP4646/00
    Общая оценка / 5

    Профессиональный прибор для поездок

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Want2Move Выпрямитель

    Профессиональный прибор для поездок

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    Профессиональный прибор для поездок

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Want2Move Выпрямитель

    Профессиональный прибор для поездок

    Выпрямитель для волос позволяет уложить волосы в дороге не хуже, чем в парикмахерской. SalonStraight Want2Move — складное устройство, нагревающееся за 30 секунд, так что вы можете сразу же начинать укладку, где бы вы ни находились. В комплект входит термостойкий чехол для хранения.

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      Профессиональный прибор для поездок

      SalonStraight Want2Move

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      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Материал корпуса
        ПЭТ
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Ледяное серебро с виноградным оттенком
        напряжение
        110-240 В, 50/60 Гц

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В)  мм
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        348  г
        Размеры F-box
        225(200) (Д) x 70(62) (Ш) x 240 (В)  мм
        Объем F-box
        3490  см³
        Вес F-box [включая устройство]
        560  г

      • Поддон

        Габариты поддона
        1200 x 800  мм
        Количество поддонов
        280  шт.
        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        5

      • Вес и размеры A-box

        Размеры A-box
        466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В)  мм
        Объем A-box
        40479  см³
        Вес A-Box
        5100  г
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Логистические данные

        Код CTV
        8844-646-00
        EAN F-box
        8710103204329
        EAN A-box
        8710103204336
        Страна изготовления
        Китай

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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