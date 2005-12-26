Создайте Ваш собственный стиль укладки
Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте Ваш собственный стиль укладки
Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах
Создайте Ваш собственный стиль укладки
Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте Ваш собственный стиль укладки
Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
Вес и габариты
Поддон
Логистические данные
Вес и габариты
Особенности
Аксессуары
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