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Salon Airstylist Control

Фен-щетка

HP4653/01
Общая оценка / 5
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    Salon Airstylist Control Фен-щетка

    HP4653/01
    Общая оценка / 5

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Airstylist Control Фен-щетка

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Airstylist Control Фен-щетка

    Создайте Ваш собственный стиль укладки

    Как бы вы хотели выглядеть сегодня? Фен-щетка Salon Airstylist Essential мощностью 400 Вт оснащена тремя многофункциональными насадками для укладки, что позволит вам не ограничивать свою фантазию при создании причесок и укладок. Узнать обо всех преимуществах

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      Создайте Ваш собственный стиль укладки

      Salon Airstylist Control

      • 400 Вт
      Локоны и завитки

      Локоны и завитки

      Мягкие волны

      Мягкие волны

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        200 m
        Напряжение
        220-240~ V
        Питание
        400 W
        Цвет/отделка
        Серебристый/серый металлик
        Частота
        50—60 Hz
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        475x258x220 mm
        Вес A-Box
        500 g

      • Поддон

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        475x258x220 mm
        Количество
        1200x800x1904
        Количество уровней
        8
        Размеры F-box
        230x60x200 mm
        Круглая щетка с убирающимися зубчиками
        Для расчесывания волн и локонов
        Вес F-box [включая устройство]
        580 g
        Количество F-boxes в A-box
        8
        Количество коробок на один ряд
        384

      • Логистические данные

        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Код 12NC
        884465301000
        Страна изготовления
        PRC
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны

      • Вес и габариты

        Замена
        Да
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        420 g
        Объем F-box
        2760 см³
        Объем A-box
        26961 см³

      • Особенности

        Два температурных режима
        Создать ваш собственный стиль
        400 Вт
        Для простого получения быстрых результатов
        Три насадки
        Создать вашу уникальную прическу

      • Аксессуары

        Большая щётка с обдувом
        Для распущенных локонов
        Щётка со смешанной щетиной
        Для объема и блеска

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