Стойкая профессиональная укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая профессиональная укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
Стойкая профессиональная укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая профессиональная укладка
Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.
Технические характеристики
Возможность обслуживания
Тип волос
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.