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SalonStraight Essential

Выпрямитель

HP4661/00
Общая оценка / 5
  • Стойкая профессиональная укладка Стойкая профессиональная укладка Стойкая профессиональная укладка
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    SalonStraight Essential Выпрямитель

    HP4661/00
    Общая оценка / 5

    Стойкая профессиональная укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Essential Выпрямитель

    Стойкая профессиональная укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Стойкая профессиональная укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Essential Выпрямитель

    Стойкая профессиональная укладка

    Хотите выпрямить волосы и сохранить укладку надолго? Выпрямитель SalonStraight Essential нагревается до температуры профессиональной укладки — 180 ºC и оснащен керамическими выпрямляющими пластинами, что помогает сделать волосы блестящими и послушными, как после посещения салона красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Стойкая профессиональная укладка

      SalonStraight Essential

      • 180 °C
      • Керамика
      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      • Технические характеристики

        напряжение
        220-240~  В
        Материал корпуса стайлера
        Нейлон
        мощность в ваттах
        35  Вт
        Максимальная температура
        180  °C
        Частота
        50—60  Гц

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Прическа в данный момент
        Волнистые
        Для ослабленных волос
        Да
        Длина волос
        • Средние
        • Короткие
        Толщина волос
        Толстые

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