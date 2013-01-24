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SalonStraight Pro XL

Выпрямитель

HP4667/00
Общая оценка / 5
  • Стойкая укладка за считанные минуты Стойкая укладка за считанные минуты Стойкая укладка за считанные минуты
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    SalonStraight Pro XL Выпрямитель

    HP4667/00
    Общая оценка / 5

    Стойкая укладка за считанные минуты

    Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Pro XL Выпрямитель

    Стойкая укладка за считанные минуты

    Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    Стойкая укладка за считанные минуты

    Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonStraight Pro XL Выпрямитель

    Стойкая укладка за считанные минуты

    Создайте свой индивидуальный стиль. Выпрямитель SalonStraight Pro — это идеальный выбор. Благодаря высококачественным керамическим пластинам и температуре профессиональной укладки 205 ºC этот выпрямитель обеспечит невероятно быструю стойкую укладку и здоровый блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Стойкая укладка за считанные минуты

      SalonStraight Pro

      • 205 °C
      • Керамика
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

      Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

      Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Сверхширокие пластины — наилучшие результаты для густых и длинных волос

      Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Они позволяют захватывать большие пряди и выпрямлять их одним движением, сокращая время укладки.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Профессиональная высокая температура укладки 205 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Максимальная температура
        205  °C

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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