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SalonStraight Seduce

Выпрямитель

HP4668/29
Общая оценка / 5
  • Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
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    SalonStraight Seduce Выпрямитель

    HP4668/29
    Общая оценка / 5

    Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

    Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Seduce Выпрямитель

    Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

    Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

    Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight Seduce Выпрямитель

    Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

    Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах

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      Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны

      SalonStraight Seduce

      • 210 °C
      • Керамика
      • Гладкая прическа или локоны
      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Автоматическое отключение через 1 час

      Автоматическое отключение через 1 час

      Быстрый нагрев в течение 30 секунд

      Быстрый нагрев в течение 30 секунд

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Обеспечивает стойкую укладку и равномерный нагрев пластин

      Технология равномерного распределения тепла для бережной укладки без опасных точек нагрева

      • Технические характеристики

        напряжение
        110-240  В
        Длина шнура
        1,8  м
        Мощность
        45-65  Вт

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        • Волнистые
        • Прямые
        Толщина волос
        • Густые
        • Тонкие
        Прическа в данный момент
        • Прямые
        • Волнистые
        • Кудрявые
        Для ослабленных волос
        Да
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний

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