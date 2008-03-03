Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах
Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стойкая укладка: гладкая прическа или локоны
Сделайте укладку при профессиональной температуре 210°C. Эта температура, а также сверхгладкие закругленные керамические пластины позволяют создавать стойкие укладки, будь то идеально прямые волосы или стильные локоны. Узнать обо всех преимуществах
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технология равномерного распределения тепла для бережной укладки без опасных точек нагрева
Технические характеристики
Возможность обслуживания
Тип волос
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