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Мультистайлер

HP4680/01
Общая оценка / 5
  • Создайте прическу вашей мечты! Создайте прическу вашей мечты! Создайте прическу вашей мечты!
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    Мультистайлер

    HP4680/01
    Общая оценка / 5

    Создайте прическу вашей мечты!

    Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мультистайлер

    Создайте прическу вашей мечты!

    Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте прическу вашей мечты!

    Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мультистайлер

    Создайте прическу вашей мечты!

    Это мир женщины. Многофункциональный стайлер для укладки Girl Glam имеет пять насадок для укладки, чтобы вы могли менять свой стиль когда угодно, в зависимости от настроения. Совершенный стайлер для ослепительных женщин, которые знают, что им нужно. Узнать обо всех преимуществах

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      Создайте прическу вашей мечты!

      Girl Glam

      • 5 насадок
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор готовности к работе

      Индикатор показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры, позволяя увидеть, когда прибор готов к работе.

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

      Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

      Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

      Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

      Большие щипцы для создания крупных локонов

      Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

      Пять различных насадок для безграничного творчества

      С помощью пяти разных насадок можно создать пять различных стилей укладки.

      Треугольные щипцы для создания капризных завитков

      Будьте оригинальны и создавайте фантастические формы и завитки при помощи этих необычных плоских щипцов.

      В комплекте заколки для легкой укладки

      Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Чехол для путешествий в комплекте

      Фен поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно хранить и использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.

      Удобное зеркальце

      В любой момент вы можете убедиться, что ваша прическа идеальна.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 m
        Напряжение
        220-230 V
        Питание
        макс. 16 W
        Цвет/отделка
        Прозрачный светло-вишневый с ярко-розовыми вставками
        Материал корпуса стайлера
        ПК

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        485x270x245 mm
        Вес A-Box
        7,6 g

      • Поддон

        Количество уровней
        7
        Размеры F-box
        230x220x60 mm
        Вес F-box [включая устройство]
        0,88 g
        Количество A-boxes в уровне
        6
        Количество F-boxes в A-box
        8
        Количество поддонов
        336 шт.

      • Логистические данные

        EAN F-box
        см. электронный каталог для вашей страны
        Код 12NC
        8844-680-01
        Страна изготовления
        PRC
        EAN A-box
        см. электронный каталог для вашей страны

      • Вес и габариты

        Замена
        Да
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        730 g

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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