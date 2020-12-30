Идеальные локоны и волны
Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны и волны
Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах
Идеальные локоны и волны
Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны и волны
Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 25 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Фиксатор позволяет закрепить стайлер на выбранной температуре. Таким образом можно больше не беспокоиться о том, что температура случайно переключится!
Технические характеристики
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