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SalonCurl Pro

Щипцы для завивки волос

HP4683/00
Общая оценка / 5
  • Идеальные локоны и волны Идеальные локоны и волны Идеальные локоны и волны
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    SalonCurl Pro Щипцы для завивки волос

    HP4683/00
    Общая оценка / 5

    Идеальные локоны и волны

    Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonCurl Pro Щипцы для завивки волос

    Идеальные локоны и волны

    Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах

    Идеальные локоны и волны

    Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonCurl Pro Щипцы для завивки волос

    Идеальные локоны и волны

    Щипцы для завивки SalonCurl Pro оснащены керамическим корпусом 25 мм и регулируемыми цифровыми настройками для мгновенного создания великолепных блестящих локонов. Просто завейте волосы, закрепите их, укладка готова! Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальные локоны и волны

      SalonCurl Pro

      • 2,5 см (1")
      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

      Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

      Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 15 секунд

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 15 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Диаметр 25 мм для создания очаровательных локонов и волн

      Для создания очаровательных локонов и волн следует использовать щипцы для завивки среднего диаметра. 25 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Фиксатор для простоты использования

      Фиксатор позволяет закрепить стайлер на выбранной температуре. Таким образом можно больше не беспокоиться о том, что температура случайно переключится!

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        2,5 m
        Напряжение
        220–240 V
        Мощность в ваттах
        50 W

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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