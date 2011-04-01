Идеальные локоны и волны
Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны и волны
Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах
Идеальные локоны и волны
Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальные локоны и волны
Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах
Для создания задорных кудряшек и естественных волн следует использовать щипцы для завивки большего диаметра. 38 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.
Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Цифровая настройка температуры позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос. Превосходная укладка — одним нажатием кнопки.
Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание
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