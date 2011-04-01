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Щипцы для завивки

HP4684/00
Общая оценка / 5
  • Идеальные локоны и волны Идеальные локоны и волны Идеальные локоны и волны
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    Щипцы для завивки

    HP4684/00
    Общая оценка / 5

    Идеальные локоны и волны

    Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки

    Идеальные локоны и волны

    Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах

    Идеальные локоны и волны

    Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Щипцы для завивки

    Идеальные локоны и волны

    Создавайте безупречные локоны! Благодаря щипцам для завивки волос SalonCurl Pro с насадкой 38 мм и керамико-турмалиновым покрытием вы сможете моделировать крупные, упругие и блестящие локоны! Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальные локоны и волны

      Щипцы для завивки волос SalonCurl Pro

      • Корпус 32 мм
      • Профессиональная температура 210 C
      • Керамическое покрытие
      • Автоотключение
      Диаметр 38 мм для создания задорных кудряшек и естественных волн

      Диаметр 38 мм для создания задорных кудряшек и естественных волн

      Для создания задорных кудряшек и естественных волн следует использовать щипцы для завивки большего диаметра. 38 мм — идеальный размер для создания модных широких локонов и волн. Выбор настоящих профессионалов.

      Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

      Керамико-турмалиновое покрытие для максимального блеска и здоровья волос

      Керамико-турмалиновое покрытие щипцов равномерно распределяет тепло на пластинах, предотвращая спутывание волос и придавая им ослепительный блеск.

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Цифровая настройкa температуры

      Цифровая настройкa температуры

      Цифровая настройка температуры позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос. Превосходная укладка — одним нажатием кнопки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Щипцы быстро нагреваются и готовы к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Индикатор готовности к работе на ЖК-экране

      Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Диаметр корпуса
        38 mm
        Длина шнура
        1,8 m
        Керамическое покрытие
        Да
        Цвет/отделка
        темно-синий и золотой
        Максимальная температура
        210 °C
        Тип нагревателя
        Керамический нагреватель PTC
        Петелька для подвешивания
        Да
        Температурный диапазон
        цифровые настройки

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Мягкие волны и локоны
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Густые
        • Средний

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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