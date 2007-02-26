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SalonStraight DUO

Выпрямитель

HP4688/00
Общая оценка / 5
  • Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением
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    SalonStraight DUO Выпрямитель

    HP4688/00
    Общая оценка / 5

    Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением

    Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight DUO Выпрямитель

    Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением

    Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах

    Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением

    Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonStraight DUO Выпрямитель

    Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением

    Выпрямитель волос SalonStraight DUO оснащен термостойкими мраморными защитными пластинами, которые отводят избыточное тепло сразу же после выпрямления волос, поэтому температура волос после укладки становится значительно ниже, по сравнению с другими выпрямителями с таким же нагревом. Узнать обо всех преимуществах

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      Выпрямление и защита — двойной эффект одним движением

      SalonStraight DUO

      • 210 °C
      • Керамика
      • Мраморные керамические пластины
      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Профессиональная высокая температура укладки 210 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Легкая фиксация пластин для удобства хранения

      Выпрямитель оснащен простым механизмом фиксации, расположенным в основании прибора. Фиксатор обеспечивает легкость хранения прибора, в положении, которое способствует его защите от повреждений.

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

      Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

      Термостойкие мраморные пластины обеспечивают защиту от нагрева

      Белые мраморные защитные пластины поглощают тепло сразу после распрямления волос и уменьшают риск их повреждения.

      Мгновенный нагрев! Готовность к использованию за 30 секунд

      Не нужно ждать, пока стайлер нагреется! Включайте его и сразу приступайте к укладке.

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        279 (д) x 50,2 (ш) x 30,5 (в)  миллиметра
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        462  г
        Размеры F-box
        400 (д) x 95 (ш) x 190 (в)  миллиметра
        Вес F-box [включая устройство]
        1080  г
        Объем F-box (см³)
        7220

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        29  Вт
        напряжение
        110-240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Поддон

        Габариты поддона
        1200 x 80 x 180 (в)  миллиметра
        Количество поддонов
        144  шт.
        Количество уровней
        4
        Количество A-boxes в уровне
        6

      • Вес и размеры A-box

        Размеры A-box
        423 (д) x 310 (ш) x 414 (в)  миллиметра
        Объем A-box
        54287,8  см³
        Количество F-boxes в A-box
        6
        Вес A-Box (включая изделия)
        7230  г

      • Аксессуары

        Термостойкий чехол для путешествий
        Да

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