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  • Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Мультистайлер

    HP4698/22

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай.

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    Мультистайлер

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    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Создайте свой стиль при помощи SalonSuper Stylist

    • Стайлер SalonSuper Stylist
    Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

    Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

    С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

    5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

    5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

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    Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

    Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

    Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

    Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

    Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

    При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол

    Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

    Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

    Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

    Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

    Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

    Индикатор включения/выключения

    Индикатор включения/выключения

    В комплекте щетка для придания волосам гладкости

    Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

    Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

    Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

    Большие щипцы для создания крупных локонов

    Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

    Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

    Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

    Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

    Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Сочетание стилей
      Толщина волос
      Тонкие

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100—240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      серебристый
      Максимальная температура
      140  °C
      Материал корпуса
      различно

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Термоизолированный наконечник
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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