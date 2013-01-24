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Мультистайлер

HP4698/22
Общая оценка / 5
  • Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота Больше оригинальных причесок, постоянная забота
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    Мультистайлер

    HP4698/22
    Общая оценка / 5

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мультистайлер

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мультистайлер

    Больше оригинальных причесок, постоянная забота

    Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше оригинальных причесок, постоянная забота

      Создайте свой стиль при помощи SalonSuper Stylist

      • Стайлер SalonSuper Stylist
      Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

      Набор для стайлера из 13 предметов для создания стилей на любой вкус

      С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!

      Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

      Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

      Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло

      Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

      Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

      При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол

      Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Прибор для создания гофрированных прядей поможет добавить новых текстур

      Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Насадка-щетка для придания объема и создания красивых волн

      Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.

      5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

      5 вариантов прически: гладкая, крупные локоны, колечки, волны и гофрирование

      Индикатор включения/выключения

      Индикатор включения/выключения

      В комплекте щетка для придания волосам гладкости

      Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

      Щипцы для создания мелких тугих кудряшек и завитков

      Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.

      Большие щипцы для создания крупных локонов

      Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.

      Насадка для создания спиралевидных локонов и завитков

      Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!

      Насадка для выпрямления волос для создания потрясающей гладкой укладки

      Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        140  °C
        напряжение
        100—240  В
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        серебристый
        Материал корпуса
        различно

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Сочетание стилей
        Толщина волос
        Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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