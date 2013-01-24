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Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах
Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай. Узнать обо всех преимуществах
С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло
При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.
Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание