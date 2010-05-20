HP4698/22
Больше оригинальных причесок, постоянная забота
Стайлер SalonSuper Stylist позволяет создавать самые модные прически на любой случай.Узнать обо всех преимуществах
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С универсальным прибором для укладки вы сможете создать любую прическу, которую только сможете себе представить. Будьте оригинальны!
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Керамическое покрытие исключает прилипание волос и равномерно распределяет тепло
При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!
Термоизолированный чехол идеален для использования стайлера в поездках. Больше не нужно ждать пока стайлер охладится. Просто поместите его в термоизолированный чехол, прилагающийся в комплекте.
Этот прибор придает волосам модную гофрированную текстуру.
Эту насадку легко установить. Она поможет придать волосам дополнительный объем и создать красивые волны.
Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.
Для создания мелких тугих кудряшек и завитков следует использовать щипцы для завивки маленького диаметра.
Для создания крупных завитков и волн потребуется насадка для завивки большого диаметра.
Просто накручивайте пряди на эту насадку и создавайте очаровательные локоны. Что может быть проще!
Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им идеальную гладкость и блеск.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
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