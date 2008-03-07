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  • Профессиональные результаты всегда и везде Профессиональные результаты всегда и везде Профессиональные результаты всегда и везде

    SalonDry Travel Дорожный фен

    HP4829/00

    Профессиональные результаты всегда и везде

    С помощью фена SalonDry Travel мощностью 2000 Вт вы сможете создать профессиональную укладку, где бы вы ни находились.

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    SalonDry Travel Дорожный фен

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    Профессиональные результаты всегда и везде

    Фен SalonDry Travel

    • 2000 Вт
    • Складной
    • Переключение напряжения
    Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

    Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

    Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    2 режима скорости для бережной сушки

    2 режима скорости для бережной сушки

    Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Чехол для путешествий: удобство транспортировки и хранения

    Чехол для путешествий: удобство транспортировки и хранения

    Этот стильный чехол для путешествий позволит вам с легкостью брать фен с собой в дорогу и с удобством хранить его в поездках.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110 - 127 и 220 - 240  В
      Длина шнура
      2  м
      Цвет/отделка
      Серебристый металлик и темно-синий
      Мощность в ваттах
      2000  Вт

    • Особенности

      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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