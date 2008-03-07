HP4829/00
Профессиональные результаты всегда и везде
С помощью фена SalonDry Travel мощностью 2000 Вт вы сможете создать профессиональную укладку, где бы вы ни находились.Узнать обо всех преимуществах
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Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Складная ручка для удобства использования в поездках
Этот стильный чехол для путешествий позволит вам с легкостью брать фен с собой в дорогу и с удобством хранить его в поездках.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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