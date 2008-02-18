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Фен

HP4840/00
Общая оценка / 5
  • Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
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    Фен

    HP4840/00
    Общая оценка / 5

    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

      Компактный

      • 1000 Вт

      Два регулируемых режима для бережной сушки волос

      Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

      Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки

      Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос

      • Технические характеристики

        напряжение
        110 В, 220 В, 230-240 В  В
        Мощность
        1000  Вт
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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