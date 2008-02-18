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    Фен

    HP4840/00

    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой.

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    Фен

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    Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости

    Компактный

    • 1000 Вт

    Два регулируемых режима для бережной сушки волос

    Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

    Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки

    Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110 В, 220 В, 230-240 В  В
      Питание
      1000  Вт
      Материал корпуса стайлера
      АБС-пластик
    Badge-D2C

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