HP4840/00
Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой.Узнать обо всех преимуществах
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Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.
Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос
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Технические характеристики
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