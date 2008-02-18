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Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах
Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен мощностью 1000 Вт с двумя режимами нагрева/скорости
Фен Compact оснащен базовыми необходимыми функциями, а также имеет компактный размер. Центральный переключатель удобен для управления правой или левой рукой. Узнать обо всех преимуществах
Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.
Насадка - концентратор для общей сушки и создания четкой укладки с помощью щетки для волос
Технические характеристики
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