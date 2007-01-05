Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Этот фен мощностью 1900 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.
Технические характеристики
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Поддон
Логистические данные
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