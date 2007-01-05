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Фен

HP4880/00
Общая оценка / 5
  • Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
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    Фен

    HP4880/00
    Общая оценка / 5

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном JetSetControl. Мощность профессиональной укладки 1900 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

      JetSet Control

      • 1900 Вт
      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      1900 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1900 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Турборежим позволяет быстрее высушить волосы, не перегревая их

      Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.

      • Технические характеристики

        Питание
        1900  Вт
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Темно-голубой со вставками серый металлик
        напряжение
        110-127  В

      • Вес и габариты

        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        514  г
        Размеры F-box
        229x102x267  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        667  г
        Размеры A-box
        470x321x283  мм
        Вес A-Box
        4600  г
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Поддон

        Количество поддонов
        180  шт.
        Количество A-boxes в уровне
        5
        Количество уровней
        6

      • Логистические данные

        Код 12NC
        884488000000
        EAN F-box
        см. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        см. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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