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Фен

HP4883/00
Общая оценка / 5
  • Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу
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    Фен

    HP4883/00
    Общая оценка / 5

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control ION. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — не просто сушка волос, а стильная укладка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control ION. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — не просто сушка волос, а стильная укладка. Узнать обо всех преимуществах

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control ION. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — не просто сушка волос, а стильная укладка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control ION. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — не просто сушка волос, а стильная укладка. Узнать обо всех преимуществах

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      Сушка, укладка и фиксация прически по вашему вкусу

      JetSet Control ION

      • 2000 Вт
      • IonBoost
      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

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      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

      Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Турборежим позволяет быстрее высушить волосы, не перегревая их

      Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Питание
        2000  Вт
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Блестящий черно-серебристый с хромированными деталями

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Вес и габариты

        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        735  г
        Размеры F-box
        229x114x267  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        887  г
        Размеры A-box
        470x359x283  мм
        Вес A-Box
        5920  г
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Поддон

        Количество поддонов
        144  шт.
        Количество A-boxes в уровне
        4
        Количество уровней
        6

      • Логистические данные

        Код 12NC
        884488300000
        EAN F-box
        см. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        см. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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