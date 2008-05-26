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  • Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Salon Essential Фен

    HP4930/00

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential мощностью 1100 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки.

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    Salon Essential Фен

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    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Salon Essential

    • 1100 Вт
    • Складной
    1100 Вт для великолепных результатов

    1100 Вт для великолепных результатов

    Этот фен мощностью 1100 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Холодный обдув для бережной сушки

    Холодный обдув для бережной сушки

    Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      84x136x202  миллиметра
      Размеры A-box
      283x356x225  миллиметра
      Вес F-box [включая устройство]
      432  г
      Количество F-boxes в A-box
      8
      Вес устройства, включая отсоединяемые части
      333  г
      Вес A-Box
      3851  г

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  В
      Цвет/отделка
      Пастельный фиолетовый
      Длина шнура
      1,6  м
      Питание
      1100  Вт
      Материал корпуса стайлера
      ПК

    Badge-D2C

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