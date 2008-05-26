Ключевые слова для поиска

1

Salon Essential

Фен

HP4930/00
Общая оценка / 5
  • Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания
    -{discount-value}

    Salon Essential Фен

    HP4930/00
    Общая оценка / 5

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential мощностью 1100 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Essential Фен

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential мощностью 1100 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential мощностью 1100 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Salon Essential Фен

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential мощностью 1100 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Фены

      Забота о Ваших волосах во время высушивания

      Salon Essential

      • 1100 Вт
      • Складной
      1100 Вт для великолепных результатов

      1100 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1100 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      • Технические характеристики

        Питание
        1100  Вт
        Длина шнура
        1,6  м
        Цвет/отделка
        Пастельный фиолетовый
        напряжение
        220—240  В
        Материал корпуса стайлера
        ПК

      • Вес и габариты

        Вес A-Box
        3851  г
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        333  г
        Размеры F-box
        84x136x202  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        432  г
        Размеры A-box
        283x356x225  мм
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.