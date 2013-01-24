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SalonDry Compact

Фен

HP4960/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
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    SalonDry Compact Фен

    HP4960/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      SalonDry Compact

      • 1400 Вт
      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Мощность
        1400  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        напряжение
        110 - 127 и 220 - 240  В
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик

      • Поддон

        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        6
        Количество
        1200 x 800

      • Вес и габариты

        Вес A-Box
        4432  г
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        354  г
        Размеры F-box
        90x150x250  миллиметра
        Вес F-box [включая устройство]
        482  г
        Размеры A-box
        378x315x27  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Логистические данные

        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC
        Код 12NC
        88449600001

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