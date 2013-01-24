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SalonDry Control

Фен

HP4983/00
Общая оценка / 5
  • Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус
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    SalonDry Control Фен

    HP4983/00
    Общая оценка / 5

    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Control Фен

    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Control Фен

    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2100 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Позволяет создать укладку на Ваш вкус

      SalonDry Control

      • 2100 Вт
      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Турборежим позволяет быстрее высушить волосы, не перегревая их

      Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик
        Длина шнура
        2,0  м
        Питание
        2100  Вт

      • Поддон

        Количество
        1200 x 800
        Количество A-boxes в уровне
        3
        Количество уровней
        7

      • Вес и габариты

        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        657  г
        Размеры F-box
        310 x 120 x 240  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        1010  г
        Размеры A-box
        630x375x261  мм
        Вес A-Box
        6980  г
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Логистические данные

        Код 12NC
        88449830001
        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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