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SalonDry Pro

Фен

HP4990/00
Общая оценка / 5
  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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    SalonDry Pro Фен

    HP4990/00
    Общая оценка / 5

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Pro Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Pro Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен, который профессионалы используют дома

      SalonDry Pro

      • 2100 Вт
      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Профессиональные переключатели температуры/скоростей для лучшего контроля

      Обязательная в арсенале каждого профессионала функция. Этот тип переключателей позволяет выбрать необходимые режим быстро и без суеты.

      Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки

      Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

      Шнур длиной 3 м для максимального удобства

      Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Материал корпуса стайлера
        пластики ABS/PC
        Мощность
        2100  Вт
        Длина шнура
        3  м
        Цвет/отделка
        Роскошный жемчужный

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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