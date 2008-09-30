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  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7340/16

    Комфортное и чистое бритье

    Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть.

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    Shaver series 3000 Электробритва

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    Комфортное и чистое бритье

    Сбривает даже самые короткие волоски

    • Прецизионная бреющая система
    Прецизионная бреющая система

    Прецизионная бреющая система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Бритвенные головки

    Бритвенные головки

    Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

    Технология Lift & Cut

    Технология Lift & Cut

    Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

    Подпружиненный откидной триммер

    Подпружиненный откидной триммер

    Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

    Возможность влажной чистки бритвы

    Возможность влажной чистки бритвы

    Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Питание

      Время работы
      30  мин

    • Дизайн

      Отделка
      Лак

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Бритвенные головки Комфорт
      Бритвенная система
      • Высокоточная бритвенная система
      • Технология Lift & Cut
      Гибкость головки
      • Система Reflex Action
      • Независимые плавающие бритвенные головки

    • Удобство использования

      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Дисплей
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      Зарядка
      Проводной/беспроводной
      Зарядка
      8 часов
      Время работы бритвы
      10 дней

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Защитная крышка
    • Щеточка для чистки

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