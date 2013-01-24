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Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!
Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна
Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь