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Вставка в диск для мелкой терки (кухонный комбайн)

HR3945
  • Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна
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    Вставка в диск для мелкой терки (кухонный комбайн)

    HR3945

    Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!

    Вставка в диск для мелкой терки (кухонный комбайн)

    Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!

    Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!

    Вставка в диск для мелкой терки (кухонный комбайн)

    Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна

    Этот диск для шинковки из нержавеющей стали позволяет измельчать фрукты, овощи и другие ингредиенты при помощи кухонного комбайна Philips. Приготовить блюда можно за считанные минуты!

    Шинковка ингредиентов при помощи кухонного комбайна

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR7764/13
      • HR7766/13
      • HR7768/13

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