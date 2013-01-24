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Приготовление соков из фруктов и овощей
Это сито является частью соковыжималки Philips и предотвращает забивание сетки волокнами овощей и фруктов. Оно легко снимается и очищается с помощью губки. Узнать обо всех преимуществах
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Приготовление соков из фруктов и овощей
Это сито является частью соковыжималки Philips и предотвращает забивание сетки волокнами овощей и фруктов. Оно легко снимается и очищается с помощью губки. Узнать обо всех преимуществах