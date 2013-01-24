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Aluminium Collection

Сито соковыжималки

HR3951
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  • Приготовление соков из фруктов и овощей Приготовление соков из фруктов и овощей Приготовление соков из фруктов и овощей
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    Aluminium Collection Сито соковыжималки

    HR3951
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Приготовление соков из фруктов и овощей

    Это сито является частью соковыжималки Philips и предотвращает забивание сетки волокнами овощей и фруктов. Оно легко снимается и очищается с помощью губки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Сито соковыжималки

    Приготовление соков из фруктов и овощей

    Это сито является частью соковыжималки Philips и предотвращает забивание сетки волокнами овощей и фруктов. Оно легко снимается и очищается с помощью губки. Узнать обо всех преимуществах

    Приготовление соков из фруктов и овощей

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    • Серый

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1861/20
      • HR1861/00
      • HR1861/01
      • HR1861/03
      • HR1865/00
      • HR1866/30
      • HR1866/00

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