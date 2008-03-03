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    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1865/00

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.

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    Aluminium Collection Соковыжималка

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    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Уникальный мелкоячеистый фильтр, широкая камера подачи, система "капля стоп"

    • 700 Вт
    • 2 л
    • Сверхширокая камера подачи плодов
    Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

    Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

    Функция "капля стоп" исключает просачивание сока из носика после приготовления.

    Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

    Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

    Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Брошюра с разными рецептами соков

    Брошюра с разными рецептами соков

    Эта брошюра с рецептами содержит простые рецепты вкусных соков, которые можно приготовить в соковыжималке Philips.

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок

    Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Матовый алюминий
      Материал корпуса
      Матовый алюминий
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PP
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      700  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      83  mm
      Емкость кувшина для сока
      1500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да
      Защита от протекания
      Да

    Badge-D2C

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