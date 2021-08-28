Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
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Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах
Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.
Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 5 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.
Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.
2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.
Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.
Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее через USB даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?
Мощность
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
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