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Philips Sonicare 3100 Series

Электрическая звуковая зубная щетка

HX3673/13
Sonicare
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Sonicare
  • Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология. Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.
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    Philips Sonicare 3100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    HX3673/13
    Общая оценка / 5

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 3100 Series Электрическая звуковая зубная щетка

    Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

    Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 5 раз более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой. Узнать обо всех преимуществах

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      Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

      Удаляет зубной налет до 5 раз лучше*

      • Звуковая технология
      • Датчик давления
      • Функции QuadPacer и SmarTimer
      • Изящный эргономичный дизайн
      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Быстрые движения щетинок создают поток микропузырьков из смеси воды и зубной пасты, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

      Удаляет зубной налет до 5 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

      Удаляет зубной налет до 5 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

      Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой звуковой технологией удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 5 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

      Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

      Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

      Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издаст пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

      2-минутный таймер SmarTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Easy-Start для удобного перехода

      Easy-Start для удобного перехода

      Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

      14 дней работы от аккумулятора

      14 дней работы от аккумулятора

      Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

      Комфорт в поездке

      Комфорт в поездке

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее через USB даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

      • Мощность

        Напряжение
        5 В пост. тока

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней*****
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        BrushSync: напоминания о замене
        • Индикатор замены
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку
        • В качестве напоминания загорается значок
        • для наилучших результатов

      • В комплекте

        Дорожный футляр
        1
        Зарядное устройство
        1
        Ручка
        Серия 3100, 1 шт.
        Насадка для зубной щетки
        1 стандартная насадка C1 ProResults

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 3 раз больше налета*
        Скорость
        31 000 выметающих движений в минуту
        Таймер
        Функции Quadpacer и SmarTimer
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой; для более здоровых зубов и десен
          • Фактические данные могут различаться
          • * Данные прилагаются
          • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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