Ключевые слова для поиска
Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах
Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах
Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare имеет удлиненные плотные щетинки для удаления зубного налета в межзубных промежутках и на других труднодоступных участках.
Клинически доказано, что насадка Philips Sonicare InterCare удаляет до 7 раз больше налета в межзубных промежутках по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.