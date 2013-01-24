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Philips Sonicare InterCare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9002/07
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов. Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов. Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
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    Philips Sonicare InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9002/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

    Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

    Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

    Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

    Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

    Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

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      Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

      Чистка межзубных промежутков и труднодоступных участков

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Чистка межзубных промежутков

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

      Создано для эффективного очищения даже самых труднодоступных мест

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare имеет удлиненные плотные щетинки для удаления зубного налета в межзубных промежутках и на других труднодоступных участках.

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинически доказано, что насадка Philips Sonicare InterCare удаляет до 7 раз больше налета в межзубных промежутках по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Цвет
        Белый
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • В комплекте

        Насадки
        2 стандартные насадки InterCare

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен за 2 недели

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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