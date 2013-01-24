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Эффективная борьба с налетом
Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная борьба с налетом
Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах
Эффективная борьба с налетом
Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная борьба с налетом
Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips Sonicare ProResults plaque control помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка. Узнать обо всех преимуществах
Насадка для зубной щетки оснащена густыми щетинками высокого качества для эффективного удаления налета. Специальные изогнутые щетинки упрощают чистку задних зубов.
Клинически доказано: удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.
Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.
Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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