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Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

Насадки Philips Sonicare HX9052 для здоровья десен

HX9052/33
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки
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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Насадки Philips Sonicare HX9052 для здоровья десен

    HX9052/33
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Насадки Philips Sonicare HX9052 для здоровья десен

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Насадки Philips Sonicare HX9052 для здоровья десен

    Здоровые десны — залог здоровой улыбки

    Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

      Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

      Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Насадка Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

      Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки****. Чистящая насадка Philips Sonicare G3 Premium Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Жесткость щетинок
        Мягкий звук
        Распознавание чистящей насадки
        Да
        Размер
        Стандартный
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра
        Цвет
        Черный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • В комплекте

        Насадки
        G3 Premium Gum Care, 2 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        В 10 раз более эффективное удаление налета*****
        Здоровье десен
        Состояние десен в 7 раз лучше*

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • *в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
          • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
          • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
          • ****По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

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