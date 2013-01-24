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Philips Sonicare

Насадки Philips Sonicare для комплексного ухода

HX9073/33
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка
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    Philips Sonicare Насадки Philips Sonicare для комплексного ухода

    HX9073/33
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare Насадки Philips Sonicare для комплексного ухода

    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare Насадки Philips Sonicare для комплексного ухода

    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*. Узнать обо всех преимуществах

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      Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

      Для полноценной заботы о зубах и деснах

      • 3 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Функция подключения BrushSync

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Благодаря гибкой конструкции насадка удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

      Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

      Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

      Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

      Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

      Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке****. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

      Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

      Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Control, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

      Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

      Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

      Сменная насадка для простой и быстрой замены

      Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручке зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.

      Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Цвет
        Черный
        Жесткость щетинок
        Средняя
        Размер
        Стандартный
        Материал насадки щетки
        Мягкие и гибкие резиновые ребра

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Функция подключения BrushSync
        Да
        Подходит для этих моделей
        • 2 Series борется с налетом
        • 2 Series Plaque Defense
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • В комплекте

        Насадки
        • C3 Premium Plaque Defence, 1 шт.
        • W3 Premium White, 1 шт.
        • G3 Premium Gum Care, 1 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

      • Польза для здоровья

        Удаление налета
        Удаляет в 10 раз больше налета*
        Здоровье десен
        Состояние десен в 7 раз лучше*
        Осветление
        Удаляет на 100 % больше потемнений*

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
          • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
          • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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